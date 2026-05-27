Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του

Σήμερα απολογείται ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι, στη Θεσσαλονίκη.

Πριν από λίγο, με κατεβασμένο κεφάλι ο 30χρονος, έφτασε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων και ομάδας ΟΠΚΕ και αυτή την ώρα απολογείται στον ανακριτή, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 67χρονος πατέρας του φέρει 17 χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι από τον 30χρονο. Τον χτύπησε με μαχαίρι, σουγιά και κατσαβίδι, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ενδεχομένως να τον χτύπησε στο κεφάλι και με σκαμπό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο σπίτι των δύο ανδρών στο Τριάδι, ενώ φαίνεται ότι ο 30χρονος τον σκότωσε στο ημιυπόγειο. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την αδερφή του 30χρονου, η οποία τηλεφωνούσε στο σπίτι και δεν τον έβρισκε και πήγε στο σπίτι, όπου βρήκε τον αδελφό της να κοιμάται και τον πατέρα της να μην είναι στη ζωή.

Ο 30χρονος φαίνεται ότι ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, καθώς βρέθηκαν δισκία με ναρκωτικές ουσίες στο σπίτι, αλλά ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, το βράδυ του Σαββάτου, όταν και προχώρησε σε αυτή την πράξη.