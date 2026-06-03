Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Μέχρι αυτή την ώρα απολογείται στην τρίτη τακτική ανακρίτρια ο 38χρονος, σε βάρος του οποίου ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο κατηγορούμενος στην αστυνομία ισχυρίστηκε ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών με το θύμα και ότι εκείνος έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι, κάτι που δεν έπεισε τον εισαγγελέα και τον παρέπεμψε με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και να απολογηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Τόσο το θύμα όσο και ο κατηγορούμενος έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν για ναρκωτικά.