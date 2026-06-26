Θεσσαλονίκη: Απολογείται η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της στην Άνω Πόλη

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα η 29χρονη που μαχαίρωσε προ ημερών το σύντροφό της, σε περιοχή της Άνω Πόλης.

Η γυναίκα βρίσκεται, αυτή την ώρα ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτήκαι δίνει εξηγήσεις για το περιστατικό που σημειώθηκε, στις 23 Ιουνίου, στο διαμέρισμα όπου έμενε μαζί με τον 24χρονο σύντροφό της. Κατηγορείται ότι με δύο μαχαίρια, τον τραυμάτισε σε δύο σημεία στο σώμα του, ενώ ο 24χρονος χρειάστηκε να υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι αρχές, ο νεαρός είναι καλύτερα στην υγεία του, ωστόσο η κατάσταση του παραμένει σοβαρή.