ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμός για 24 ώρες στον Περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις την Παρασκευή

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου, από τις 11 το βράδυ, λόγω των εργασιών για το Flyover και ειδικότερα για την τοποθέτηση αγωγών δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα ισχύσεικαι στις δύο κατευθύνσεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7 (Επταπυργίου) και Κ8 (Τριανδρίας).

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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