Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό

Χωρίς πρόβλημα διεξάγονται τα δρομολόγια στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που υπήρξε νωρίτερα σήμερα (6/8) το πρωί.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας εταιρείας είχε κλείσει για το κοινό ο σταθμός της Νέας Ελβετίας και από το σταθμό Μαρτίου έως το σταθμό Βούλγαρη η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

Η σχετική ανακοίνωση ανέφερε:

«Από το σταθμό Μαρτίου έως το σταθμό Βούλγαρη η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό Μαρτίου. Ο σταθμός Νέα Ελβετία είναι κλειστός για το επιβατικό κοινό».