Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια

Τον Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, τίμησε η Θεσσαλονίκη, σε μία τελετή όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια προτομής του, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκέων, στην Πλατεία Δικαστηρίων.

Η προτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Σπυρίδων» προς τον δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ανάγλυφη προτομή από χυτό ορείχαλκο, η οποία έχει τοποθετηθεί σε βάση από λευκό μασίφ μάρμαρο. Το έργο έχει συνολικό ύψος 2,20 μέτρα και σχεδιάστηκε ώστε να εντάσσεται αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο, που παραχώρησε ο δήμος Θεσσαλονίκης.

« Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε μια προσωπικότητα με παγκόσμια ακτινοβολία και βαθιά ελληνική συνείδηση», τόνισε στον χαιρετισμό του στην τελετή ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισημαίνοντας ότι με τα αποκαλυπτήρια της προτομής «προσθέτουμε στο δημόσιο χώρο ένα νέο τοπόσημο ιστορικής μνήμης, ένα σύμβολο ευθύνης, ανιδιοτέλειας, αλλά κυρίως προσφοράς στην πατρίδα».

«Η Θεσσαλονίκη σήμερα αποτίει φόρο τιμής σε μια εμβληματική προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους […] Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε αυτός που ανέλαβε το βαρύ φορτίο να οικοδομήσει θεσμούς, να δώσει κρατική υπόσταση σε μια χώρα που μόλις είχε βγει βαθιά τραυματισμένη από ένα μακρύ και δύσκολο αγώνα για την ανεξαρτησία της», σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

«Δυστυχώς» πρόσθεσε, «δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του», καθώς «η δολοφονία του σαν σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου, έθεσε βίαιο τέλος στην προσπάθεια και άνοιξε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας, διαίρεσης και συγκρούσεων, δικαιώνοντας αυτούς που υποστηρίζουν πως ο μεγαλύτερος εχθρός του Ελληνισμού διαχρονικά είναι η διχόνοια».

«Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι προτομή του τοποθετείται εδώ, στο Πάρκο Κέρκυρας, στην καρδιά της πόλης μας, μιας πόλης που τιμά έμπρακτα την ιστορική μνήμη, όχι ως μια οφειλόμενη αναφορά στο παρελθόν, αλλά ως ένα ενεργό στοιχείο της σύγχρονης ταυτότητάς μας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας θα στέκεται εδώ για να μας υπενθυμίζει τους αγώνες, τα επιτεύγματα, τους θριάμβους, αλλά δυστυχώς και τα λάθη που διαμόρφωσαν την κοινωνία μας και την Ελλάδα του σήμερα», κατέληξε ο δήμαρχος.

«Ο Καποδίστριας έφυγε από τη ζωή εξαιτίας των προβλημάτων διχόνοιας που απαρχής φαίνεται να είχε αυτό το κράτος και δυστυχώς αυτά τα ζητήματα εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Βέβαια όλοι μας βρίσκουμε ευκαιρία κατά καιρούς να προβάλλουμε διάφορες αιτιάσεις για να παραμένουμε χωρισμένοι μεταξύ μας, με κύρια αιτίαση την υπεράσπιση της αλήθειας. Το ζήτημα είναι αν η αλήθεια την οποία υπερασπιζόμαστε είναι η αντικειμενική αλήθεια, ή αν η αλήθεια υποτάσσεται στον υποκειμενισμό μας», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, επισημαίνοντας ότι «το πολύ σημαντικό που πρέπει να λάβουμε ως δίδαγμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πολλά και σημαντικά, ο οποίος προσπάθησε και αγωνίστηκε να φτιάξει ένα υγιές κράτος, δυστυχώς έπεσε, όχι από κάποιους ξένους, αλλά έπεσε από χέρια Ελλήνων».

«Σήμερα τιμούμε την παγκόσμια προσωπικότητα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, ενός ανθρώπου που με το διπλωματικό του ανάστημα, την ανιδιοτέλεια και την οραματική του πολιτική, σφράγισε τη μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας και της Ευρώπης», ανέφερε ο πρόεδρος της Κερκυραϊκής Ένωσης, Λευτέρης Καββαδίας, επισημαίνοντας ότι «αυτή η προτομή δεν είναι απλώς ένα γλυπτό», αλλά «ο ζωντανός μόνιμος σύνδεσμος μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Κέρκυρας».

«Από σήμερα ο Καποδίστριας θα κοσμεί τη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζοντας σε όλους τους δεσμούς που ενώνουν το Ιόνιο με τη Μακεδονία», πρόσθεσε ο κ. Καββαδίας, σημειώνοντας ότι στο εσωτερικό της προτομής, ακριβώς στο σημείο του στήθους, έχουν τοποθετηθεί ιερά κειμήλια που ταξίδεψαν από το νησί του, χώμα από το σπίτι του Καποδίστρια, αγιασμός από την Ιερά Μονή Πλατυτέρας, όπου βρίσκεται ο τάφος του, καθώς και εικόνες της Παναγίας της Πλατυτέρας και του προστάτη της Κέρκυρας, Αγίου Σπυρίδωνα και «έτσι η καρδιά αυτής της προτομής χτυπά με τον αέρα και την ευλογία της Κέρκυρας εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης».

Την τελετή πλαισίωσαν μουσικοχορευτικά η Φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης η Ιόνιος Χορωδία και η Ιόνιος Χορευτική Ακαδημία.