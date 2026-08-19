Θεσσαλονίκη: Από Σεπτέμβριο στους δρόμους τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα 50 νέα, αρθρωτά, 18μετρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

Πρόκειται να ενισχύσουν τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό.

Τα οχήματα είναι αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρύπους, είναι πλήρως κλιματιζόμενα, ενώ είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση, ασφάλεια σε κάθε μετακίνηση.

Με τη δρομολόγησή τους τα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΘ θα φτάσουν τα 206, αριθμός που αντιστοιχεί στα 2/3 και πλέον του στόλου του.

Τηλεδιάσκεψη Κώτσηρα – Γκιουλέκα για την πορεία των σιδηροδρομικών έργων στη ΒΕ και τον ΟΑΣΘ: Αναμένονται και άλλα νέα λεωφορεία

Τηλεδιάσκεψη εργασίας μεταξύ είχαν σήμετα Τετάρτη (19/8) ο αναπλ. υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας. Τη συζήτησή τους απασχόλησαν τα σιδηροδρομικά έργα στην Βόρεια Ελλάδα και οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

Οι δυο τους συζήτησαν για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Μακεδονία και στην Θράκη, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και ο προγραμματισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» για την Βόρεια Ελλάδα το προσεχές διάστημα.

Αναφορικά με την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ στην Θεσσαλονίκη, μετά και την παραλαβή των 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι προγραμματίζεται να προστεθούν και άλλα νέα λεωφορεία– αυτήν την στιγμή έχουν ανανεωθεί τα 2/3 του συνόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ- που θα βελτιώσουν περαιτέρω το επίπεδο των αστικών συγκοινωνιών και κατ’ επέκταση την καθημερινότητα των πολιτών στις μετακινήσεις τους με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σε ό,τι αφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο- στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Διευθύνων Σύμβουλος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» Χρήστος Παληός-εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και η εξέλιξη των έργων του προαστιακού προς την δυτική πλευρά της πόλης.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ