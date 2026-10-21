Θεσσαλονίκη: Απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΕΝΙΘ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί, στην πύλη του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, γιατροί στο πλαίσιο απεργίας, με κύρια αιτήματα τον διπλασιασμό των αποδοχών τους και τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

«Η συντριβή που βιώνουμε αποτυπώνεται στους μισθούς, οι οποίοι είναι μειωμένοι έως και 40% σε διάφορους κλάδους του ιατρικού προσωπικού μετά το 2011, παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν κρίνει παράνομες τις περικοπές. Απαιτούμε τώρα διπλασιασμό των αποδοχών και του προσωπικού, αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου μετά τις περικοπές, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών σε αξιοπρεπή επίπεδα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Καραχρήστος.

Στο πλευρό των γιατρών τάχθηκαν οι συνταξιούχοι. «Υιοθετούμε και στηρίζουμε τα αιτήματα των υγειονομικών, γιατί είναι και δικά μας αιτήματα», ανέφερε ο Βασίλης Ρέβας, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι οι συνταξιούχοι έχουν αυξημένες ανάγκες από τις υπηρεσίες δημόσιας Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ