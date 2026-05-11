Θεσσαλονίκη: Αντίστροφη μέτρηση για τον ανοιχτό διαγωνισμό «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ» του ΟΣΕΘ

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο ανοιχτός διαγωνισμός rebranding των αστικών λεωφορείων της Θεσσαλονίκης, με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) να απευθύνει νέο κάλεσμα σε δημιουργούς, designers και καλλιτέχνες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη νέα οπτική ταυτότητα των συγκοινωνιών της πόλης.

Η αντίστροφη μέτρηση για «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ» έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς απομένουν μόλις 10 ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών, στις 21 Μαΐου, όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο οργανισμός.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες επανασχεδιασμού της εικόνας των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αναγνωρίσιμου σχεδιασμού που θα συνοδεύσει τη νέα εποχή του στόλου των αστικών λεωφορείων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΣΕΘ καλεί γραφίστες, δημιουργικά γραφεία, φοιτητές, επαγγελματίες του design αλλά και ερασιτέχνες δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δική τους αισθητική πρόταση, δίνοντας νέα ταυτότητα στα λεωφορεία που κινούνται καθημερινά στους δρόμους της πόλης.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις για διαφορετικούς τύπους λεωφορείων, μεταξύ αυτών και οχήματα μηδενικών ρύπων, με έμφαση στη σύγχρονη αισθητική, τη λειτουργικότητα αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης.

Η καλύτερη πρόταση θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ, ενώ το σχέδιο που θα ξεχωρίσει θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα εικόνα του στόλου των αστικών λεωφορείων της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνεται ότι οι υποβολές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του ΟΣΕΘ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ