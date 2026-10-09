Θεσσαλονίκη: Ανοίγει και πάλι για το κοινό το επιβλητικό Αλκαζάρ

Αποκατεστημένο, εντυπωσιακό και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζά Μπέη, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί αύριο (Σάββατο) το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου.

Το μνημείο, που μόλις τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από τις σκαλωσιές που το περιέβαλλαν για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αποκτά πλέον νέα χρήση ως εκθεσιακός χώρος, με την ευθύνη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και του MOMus – Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.

Το MOMus θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, αλλά και ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, υψηλής ποιότητας και συμβατές με την ιστορία και τον χαρακτήρα του μνημείου. Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν μόνιμο εκθεσιακό χώρο που παράλληλα θα μπορεί να υποδέχεται διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις.

Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της τη Θεσσαλονίκη, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. Στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό, χαμηλό εισιτήριο.

Το Αλκαζάρ θα είναι ανοιχτό από Τρίτη έως Κυριακή, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ θα παραμένει κλειστό τις Δευτέρες.

Η ένταξη του μνημείου στην καθημερινότητα της πόλης αναμένεται να γίνει χωρίς δυσκολία. Το Αλκαζάρ είναι ήδη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία στο συγκεκριμένο τμήμα της Θεσσαλονίκης, καθώς δεσπόζει στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, ακριβώς δίπλα στην έξοδο του σταθμού μετρό Βενιζέλου.

Το τέμενος Χαμζά Μπέη χρονολογείται στον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα σημαντικά οθωμανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέη, ενώ αργότερα, στην περίστυλη αυλή του, λειτούργησε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, το όνομα του οποίου επικράτησε στη συλλογική μνήμη και τελικά ταυτίστηκε με το ίδιο το μνημείο.

Το μνημείο προστατεύεται ως ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο από το 1926 και πλέον, μετά την αποκατάστασή του, επιστρέφει στη ζωή της Θεσσαλονίκης με έναν νέο ρόλο, ως ένας ακόμη χώρος πολιτισμού στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ