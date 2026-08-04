Θεσσαλονίκη: Ανοιχτός τελικά απόψε ο Περιφερειακός – Αναβάλλονται οι εργασίες για το Flyover

Την αναβολή των αποψινών εργασιών στον Α/Κ Κ10 στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης ανακοινώνει η κοινοπραξία του Flyover.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι εργασίες αναβάλλονται λόγω απρόοπτου τεχνικού κωλύματος και ως εκ τούτου αίρεται και ο αποκλεισμός που είχε προγραμματιστεί από τις 23.00 απόψε το βράδυ έως τις 5.00 το πρωί της επομένης.

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός την Τετάρτη, τις ίδιες ώρες, ως εξής:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Επίσης, την Τετάρτη (05/08/2026) κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα εφαρμοστούν σταδιακά Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κων/πολιτικα) και Κ9 (Τούμπα) και συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ10 (Κων/πολιτικα). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται – διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία μέσω κατάλληλης σήμανσης, μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή (ρεύμα προς δυτικά) μέσω του Α/Κ Κ9 (Τούμπας).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.