Θεσσαλονίκη: Ανοιχτή δράση για την υγιή γήρανση από το ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργανώνει μια ανοιχτή δράση αφιερωμένη στην ενεργό και υγιή γήρανση, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρες 10.00 έως 15.00, στην Αίθουσα Νερού στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Υγείας Ευόσμου/3ΥΠΕ και τον Σύλλογο Συγκατοίκησης Φίλων 60+ και 60-.

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care, μιας ψηφιακής καινοτομίας η οποία αναπτύχθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με στόχο την πρόληψη και την υποστήριξη της ενεργού και υγιούς γήρανσης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το LLM Care συνιστά ένα σύγχρονο σύστημα νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης, σχεδιασμένο πρωτίστως για άτομα τα οποία ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν εικονικά στον κόσμο της άσκησης και της ενδυνάμωσης μέσα από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες, να συνομιλήσουν με την Επιστημονική Ομάδα του Αριστοτελείου, να λάβουν μέρος σε σύντομες αξιολογήσεις νοητικής κατάστασης και να ενημερωθούν για την πρωτοβουλία Συγκατοίκησης Φίλων 60+ και 60-.

Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται σε μια ακόμη ενημερωτική δράση. Αντίθετα, επιδιώκει να καλλιεργήσει μια νέα κουλτούρα πρόληψης και φροντίδας, να υπενθυμίσει ότι η υγιής γήρανση είναι δικαίωμα όλων και να αναδείξει το ρόλο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ως φορέα που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα με την κοινωνική προσφορά.

Η είσοδος για το κοινό είναι ανοικτή.