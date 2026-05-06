Θεσσαλονίκη: «Ανοιχτές» και οι 41 ομπρέλες του Ζογγολόπουλου έπειτα από συντήρηση

«Άνοιξαν» πάλι και οι 41 ομπρέλες του Γιώργου Ζογγολόπουλου μετά τη συντήρηση που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό γλυπτό που δεσπόζει στην παραλία Θεσσαλονίκης. Οι ομπρέλες είχαν υποστεί πολλές ζημιές, κυρίως ανθρωπογενείς καθώς πολλοί …κρέμονταν απ΄αυτές ενώ είναι ενδεικτικό ότι αφαιρέθηκαν και 260 λουκέτα.

Οι ανανεωμένες «Ομπρέλες» παρουσιάστηκαν και παραδόθηκαν επίσημα σήμερα από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη σε τελετή που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης από το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος φωτισμού του έργου.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ιδρύματος Ζογγολόπουλου και ανιψιός του γλύπτη, Νίκος Θεοδωρίδης, οι ομπρέλες «ήταν σε κακό χάλι και έπρεπε να κατέβουν, με ειδικά μηχανήματα, από τη θέση τους και να μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να αποκατασταθούν».

«Οι ζημιές έγιναν από θεατές, καθώς υπήρχαν σπασμένα μπαστούνια επειδή κρέμονταν απ΄αυτά, όπως και λουκέτα. Φυσικά και ο Βαρδάρης συνετέλεσε στις ζημιές αλλά πολύ λιγότερο. ‘Αλλωστε, ο Ζογγολόπουλος έφτιαξε το γλυπτό ώστε να κινείται με τον αέρα» ανέφερε στην τελετή παράδοσης του έργου ο κ.Θεοδωρίδης. Τόνισε μάλιστα ότι έχει γίνει αίτηση από το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να χαρακτηριστεί το γλυπτό ως μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τη συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης εξήρε η κα Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) που με δωρεά του υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις στο γλυπτό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, πρόκειται για ένα εμβληματικό τοπόσημο που παραδίδεται στην πόλη αποκατεστημένο μετά από συνεργασία με τον ΣΒΕ.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ ΜΠΕ