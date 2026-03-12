Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι διέρρηξαν φορτηγό και άρπαξαν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αξίας 40.000 ευρώ

Δύο ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται για διάρρηξη με λεία χιλιάδων ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται πως μαζί με δύο συνεργούς τους τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (9/3) διέρρηξαν φορτηγό στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσαν από όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών, συνολικής αξίας 40.000 ευρώ περίπου ενώ προηγουμένως αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κατάστημα.

Το μεσημέρι της επόμενης μέρας οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. και συνελήφθησαν.