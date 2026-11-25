Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, τρεις νεαροί, οι οποίοι εμπλέκονται σε περίπτωση ληστείας σε βάρος 16χρονου.

Πρόκειται για ανήλικους ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, που διενεργεί την προανάκριση, για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μεσημβρινές ώρες την 24-11-2026 στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού των ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ενεργώντας από κοινού, εντός αστικού λεωφορείου, προσέγγισαν ανήλικο και με χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν από την κατοχή του αλυσίδα που έφερε στον λαιμό.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι για τους ανωτέρω εκκρεμούν σήματα διαφυγής από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, στο οποίο κρατούνται οι δύο εξ’ αυτών δυνάμει αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, για κλοπές, ληστείες και σωματικές βλάβες και ο τρίτος δυνάμει Διάταξης Ανακριτικού Γραφείου Χανίων για διακεκριμένες κλοπές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.