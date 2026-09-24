Θεσσαλονίκη: Ανέγερση ανδριάντα και ονομασία σχολείου προς τιμήν του Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Την ανέγερση ανδριάντα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, καθώς και τη μετονομασία του 14ου ΓΕΛ της πόλης σε Γυμνάσιο-Λύκειο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Δράσης «Νίκος Καπετανίδης», Γιώργος Γεωργιάδης. Οι ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης Μνήμης των Κεμαλικών Απαγχονισμών της Αμάσειας, που συνδιοργανώθηκε με το Α΄ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ στην Πάφο, υπό την αιγίδα του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η μετονομασία του σχολικού συγκροτήματος εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης κατόπιν θετικής εισήγησης του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Παράλληλα, η κατασκευή του ανδριάντα δρομολογείται με τη συμβολή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τα αποκαλυπτήρια έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027 από τον ίδιο τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από την εκτέλεση του Κύπριου αγωνιστή.

Εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου υπογράμμισε στην ομιλία του τους παράλληλους βίους και την κοινή εθνική παρακαταθήκη των δύο Εθνομερτύρων, του Νίκου Καπετανίδη στον Πόντο και του Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην Κύπρο. Παράλληλα, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυπριακή πλευρά για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης για τη νέα γενιά.