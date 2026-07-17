ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Άμεσα ελέχθηκε πυρκαγιά στον Λαγκαδά

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10.00 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριθιά, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε 50 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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