Θεσσαλονίκη: Άμεσα ελέχθηκε πυρκαγιά στον Λαγκαδά

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10.00 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριθιά, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε 50 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ