Θεσσαλονίκη: Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου μέσα στις γιορτές

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και των εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης που τον συνοδεύουν θα πραγματοποιηθεί καλλιτεχνικός φωτισμός του Λευκού Πύργου, από τον Δήμο.

Λόγω των εργασιών εγκατάστασης του βαρέως τύπου εξοπλισμού και προκειμένου για την ασφάλεια των επισκεπτών ενημερώνουμε το κοινό και τους επισκέπτες του Λευκού Πύργου ότι δεν θα είναι δυνατόν να εισέλθουν στο μνημείο την Δευτέρα, 29/12, από ώρα 08:30 έως και 10:00 πμ. και από ώρα 16:00 έως το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.

Επίσης λόγω των εργασιών απεγκατάστασης, για τους ίδιους λόγους, ο Λευκός Πύργος θα παραμείνει κλειστός για το κοινό και το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026 από ώρα 08:30 έως και 11:00 πμ.