Θεσσαλονίκη: Αλλαγή ημερομηνιών για τις εκθέσεις Forward Green Expo και Renewable EnergyTech 2026

Στις 26 με 28 Μαρτίου 2026 θα διεξαχθούν οι εκθέσεις Forward Green Expo και Renewable EnergyTech, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΘ-HELEXPO προχώρησε στη μετάθεση των ημερομηνιών διεξαγωγής, οι οποίες βάσει του αρχικού προγραμματισμού είχαν οριστεί για το διάστημα 12–14 Μαρτίου 2026.

Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει και το 2026 το σημαντικότερο ραντεβού για την κυκλική οικονομία, τις πράσινες τεχνολογίες και την ενεργειακή μετάβαση στη Ν.Α. Ευρώπη, με ενισχυμένο διεθνή χαρακτήρα και αναβαθμισμένο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων. Η Forward Green Expo και η Renewable EnergyTech του 2025 επιβεβαίωσαν τη δυναμική του θεσμού, με αυξημένη διεθνή συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών, εκατοντάδες επιχειρηματικές συναντήσεις και πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που προσέλκυσε περισσότερους από 3.500 συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο εκθέσεις επανέρχονται με στόχο να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους ως κόμβος πράσινης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Η Forward Green Expo θα παρουσιάσει ολοκληρωμένες λύσεις κυκλικής οικονομίας, βιώσιμα υλικά, πρακτικές πράσινης παραγωγής και σύγχρονες προσεγγίσεις διαχείρισης πόρων, ενώ η Renewable EnergyTech 2026 θα εστιάσει στις τεχνολογίες ΑΠΕ, στα φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα, στο υδρογόνο, στη βιομάζα, στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και κυρίως στις προηγμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας.

Ξεχωρίζει στο πεδίο των παράλληλων εκδηλώσεων των δύο εκθεσιακών γεγονότων το 4ο Forum Κυκλικής Οικονομίας και Έξυπνης Ενέργειας – HELEXPO Dialogues, σε συνεργασία με τη Startcom A.E., το Πράσινο Ταμείο, τη ΡΑΑΕΥ και την ΕΕΔΣΑ, με στόχο την ανάδειξη σύγχρονων πολιτικών, τεχνολογιών και εφαρμογών στους τομείς της ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

Παράλληλα, η συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενισχύεται, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των επιχειρήσεων της περιοχής και ενθαρρύνοντας την τοπική παραγωγική δραστηριότητα.

Κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων έχει και το Πανελλαδικό Συνέδριο των ΦΟΔΣΑ, που διοργανώνεται από τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Forward Green Expo. Το συνέδριο φέρνει για πρώτη φορά όλους τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας σε μία κοινή εθνική πλατφόρμα διαλόγου, επικεντρώνοντας στις σύγχρονες προκλήσεις της διαχείρισης αποβλήτων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων κυκλικής οικονομίας και στη συζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε ένα ενιαίο, βιώσιμο και πιο αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας.

Επιπλέον, στο εκθεσιακό πρόγραμμα εντάσσεται και το συνέδριο των Γενικών Γραμματέων Δήμων “Κλεισθένης”, το οποίο θα αναδείξει σύγχρονες πρακτικές για την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, με παρουσιάσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών από όλη τη χώρα, σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τόσο τη φυσική όσο και την υβριδική συμμετοχή.

Με ισχυρές διεθνείς αποστολές, στοχευμένο επιχειρηματικό networking και αναβαθμισμένο πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων, οι εκθέσεις Forward Green Expo και Renewable EnergyTech 2026 αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα πράσινης ανάπτυξης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας τη συνεργασία, την καινοτομία και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικά και ενεργειακά μοντέλο.