Θεσσαλονίκη: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί Κοινωνικό Φαρμακείο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με κωδικό πράξης/ΟΠΣ 6002253.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης η οποία παρέχει σε ωφελούμενα άτομα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα με σκοπό την πρόσβαση στην φαρμακευτική περίθαλψη πολιτών που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Η δομή στεγάζεται επί της οδού Μοναστηρίου 53-55, λειτουργεί καθημερινά και οι υπηρεσίες της παρέχονται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους δικαιούχους.

Αιτήσεις εγγραφής για νέους δικαιούχους υποβάλλονται όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου εώς τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στη δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου, στην οδό Μοναστηρίου 53-55 (5ος όροφος) και ώρες 08:00 – 14:00.

Αιτήσεις δύναται να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στο email: a.sioziou@thessaloniki.gr.

Για την εγγραφή ενός νέου δικαιούχου στο πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2025, όλων των μελών του νοικοκυριού. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών. Βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ), εφόσον υπάρχει.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση (κάρτα ανεργίας, πιστοποίηση αναπηρίας κλπ).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: