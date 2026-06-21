Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα έκαναν βόλτα δίπλα από πάρκο στο Πανόραμα

Αγριογούρουνα έκαναν… βόλτα δίπλα από πάρκο στην περιοχή του Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη.

Το θέμα με τα αγριογούρουνα στην περιοχή είναι γνωστό και αυτή τη φορά, το βράδυ της Παρασκευής (19/6) τα παιδιά έπαιζαν με τους γονείς τους στην παιδική χαρά όταν δύο αγριογούρουνα μαζί με τα τέσσερα μικρά τους περνούσαν ανενόχλητα από το σημείο, αναζητώντας τροφή.

Βέβαια, όταν αντιλήφθηκαν την ανθρώπινη παρουσία, απομακρύνθηκαν, ωστόσο πρόκειται για ένα φαινόμενο, που συναντούν συχνά οι πολίτες στην περιοχή του Πανοράματος.