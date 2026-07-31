Θεσσαλονίκη: Άγριο ζώο επιτέθηκε και τραυμάτισε 4χρονο παιδί που έπαιζε σε πάρκο στην Πολίχνη

Άγριο ζώο όρμησε σε 4χρονο αγοράκι και το δάγκωσε σε πλάτη και λαιμό, ενώ το παιδί έπαιζε, χθες βράδυ, σε πάρκο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, επέστρεψε στο σπίτι του.

Όπως εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Χάρης Βορεάδης, στην παρέα του οποίου βρισκόταν και το παιδί με τους γονείς του, η επίθεση έγινε γύρω στις 11 το βράδυ σε πάρκο που βρίσκεται μπροστά σε ταβέρνα, επί της οδού Εθνικής Αντίστασης. «Ξαφνικά, εκεί που έπαιζαν τα παιδιά, πετάχτηκε ένα ζώο, άρπαξε το παιδί από την πλάτη και τον λαιμό και το τράβηξε για λίγα μέτρα», λέει, περιγράφοντας τη σκηνή. Εξηγεί, δε, ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει κάποιος με σαφήνεια τι ζώο ήταν, αν επρόκειτο για τσακάλι ή λύκο.

Μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε γίνει, πανικόβλητοι οι γονείς του παιδιού και περίοικοι, πετάχτηκαν στο σημείο και το ζώο απομακρύνθηκε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έκαναν ράμματα στις πληγές και όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Βορέαδη, έχει ενημερωθεί για το περιστατικό το Δασαρχείο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ ΜΠΕ