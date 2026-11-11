Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε πεζούς έξω από το μετρό Νέας Ελβετίας

Στη Θεσσαλονίκη προκαλεί προβληματισμό νέο βίντεο που αποτυπώνει την παρουσία αγέλης αδέσποτων σκύλων

σε περιοχή κοντά στον τερματικό σταθμό του μετρό, στη Νέα Ελβετία.

Οι περαστικοί λαχτάρησαν χθες το απόγευμα, όταν μια αγέλη με τέσσερα σκυλιά βρισκόταν πάνω σε χωμάτινο ύψωμα, ακριβώς πάνω από τον τερματικό σταθμό, παρατηρώντας τους διερχόμενους πεζούς και γαβγίζοντας έντονα.

Δύο από τα σκυλιά κατευθύνθηκαν προς το οδόστρωμα προσπαθώντας να προσεγγίσουν και να επιτεθούν στον κόσμο που περνούσε από το σημείο, εκείνη την ώρα, με τον κόσμο να αρχίζει να τρέχει προσπαθώντας να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο για να αποφύγει την επίθεση από τα αδέσποτα σκυλιά.

Πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο, καθώς καθημερινά τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας χρησιμοποιούν 5,500 με 6.000 επιβάτες, ενώ και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί επιθέσεις από αγέλες σκύλων. Το 2020 καταγράφηκε επίθεση σε έναν δρομέα, ο οποίος έχασε και τη ζωή του μετά την επίθεση που δέχθηκε από σκυλιά, ενώ πέρυσι σημειώθηκαν νέες επιθέσεις σε ανήλικα παιδιά που έπαιζαν εκεί κοντά.

Πηγή: ertnews.gr