ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 80χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Νεκρή εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, στην οικία της, στην περιοχή της Χαλάστρας, στην Θεσσαλονίκη, μία 80χρονη γυναίκα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα. Η ηλικιωμένη έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και στο δεξί χέρι. Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της πόλης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.

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