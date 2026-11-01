Θεσσαλονίκη: 80χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της

Νεκρή εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, στην οικία της, στην περιοχή της Χαλάστρας, στην Θεσσαλονίκη, μία 80χρονη γυναίκα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα. Η ηλικιωμένη έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και στο δεξί χέρι. Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της πόλης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.