Θεσσαλονίκη: 79χρονη εξαπατήθηκε από επιτήδειους που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 79χρονη γυναίκα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές.

Όπως ανέφερε η ηλικιωμένη, άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί της προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να την πείσουν να τοποθετήσει έξω από την οικία της μια πλαστική σακούλα που περιείχε πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες αφαίρεσαν 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, δύο χρυσά ρολόγια, δαχτυλίδια και άλλα χρυσαφικά μεγάλης αξίας, πριν διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.