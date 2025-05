Θεσσαλονίκη: 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους του ΚΘΒΕ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους του ΚΘΒΕ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη από τις 31 Μαΐου έως τις 13 Ιουνίου, με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα καινοτόμων προτάσεων της διεθνούς θεατρικής σκηνής.

Τη φετινή χρονιά θα φιλοξενηθούν στην πόλη παραγωγές από Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Λίβανο, Νότια Αφρική και Ουρουγουάη. Ταυτόχρονα, παράλληλες δράσεις με εργαστήρια και συζητήσεις θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Η ανάγκη να σταθεί το θέατρο στη νέα εποχή απέναντι στους κυρίαρχους λόγους, διαμορφώνοντας νέα πεδία ορατότητας, να εστιάσει στις ρωγμές που προκαλούνται στα κυρίαρχα αφηγήματα, να δημιουργήσει νέους τρόπους και τόπους συνάντησης και να επανεφεύρει νέες δυνατότητες συνύπαρξης, γίνεται επιτακτική. Οι καλλιτέχνες φέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες με τις οποίες επιχειρούν απόπειρες νοηματοδότησης πολλαπλών πραγματικοτήτων, που δυσκολεύονται να συνυπάρξουν σε έναν κόσμο ακραίων αντιθέσεων και οριακών κοινωνιών.

Η καλλιτεχνική επιτροπή του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, που απαρτίζεται από τον Σάββα Πατσαλίδη (ομότιμο καθηγητή θεατρολογίας του Α.Π.Θ.), τον Πρόδρομο Τσινικόρη (σκηνοθέτη, δραματουργό, ηθοποιό) και την Tine Milz (δραματουργό, επιμελήτρια και διευθύντρια του Theater Neumarkt στη Ζυρίχη) διαμόρφωσε ένα πρόγραμμα, που ενσωματώνει δυναμικές φωνές και προτάσεις της διεθνούς σκηνής. Σύμφωνα με τη Milz:

Το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους μας προσκαλεί να εστιάσουμε στην επιτακτική, εύθραυστη και μεταμορφωτική δύναμη της performance. Ο κόσμος μοιάζει με ένα μελόδραμα ασυναρτησίας. Κάπου ανάμεσα στον τρόμο και το θαύμα, ανάμεσα στην υποταγή και την αντίσταση, κολυμπάμε -μέσα από κρίσεις, μέσα στα σκοτάδια της αβεβαιότητας. Και όμως, ακριβώς σε αυτή τη μεταιχμιακή κατάσταση, ένα πεδίο καλλιτεχνικών οραμάτων αναδύεται: ένας τόπος συνάντησης, ακρόασης, ανταλλαγής απόψεων, διαφωνίας. Ακολουθώντας το πνεύμα του «Hope in the Dark» [RebeccaSolnit], αγκαλιάζουμε το αόρατο, το ανολοκλήρωτο, το επικείμενο -με την πεποίθηση ότι ακόμη και μέσα στις ρωγμές μπορούμε να καλλιεργήσουμε σπόρους σύνδεσης και φαντασίας. Σ’ έναν κόσμο που ταλαντεύεται ανάμεσα στην κατάρρευση και την αναδημιουργία, στρεφόμαστε σε καλλιτέχνες, των οποίων τα έργα φτάνουν στις βαθιές ποιότητες της εποχής μας -επικαλούμενοι τη μνήμη, τον μύθο, το γέλιο, τη θλίψη και τη ρηξικέλευθη τρυφερότητα. Το φεστιβάλ συγκεντρώνει φωνές και οράματα από διαφορετικές ηπείρους και καλλιτεχνικές γλώσσες. Η TamaraCubas («OfferingforaMonster»), η RebeccaChaillon («Whitewashing»),» η MamelaNyamza («HatchedEnsemble»), ο AliChahrour («ToldbymyMother»), ο TimEtchells («L‘Addition»), οι ElCondedeTorrefiel («Ihavenoname») και ο JahaKoo («HistoryofKoreanWesternTheatre») αναδεικνύουν τα ρήγματα της εποχής μας, προτείνοντας παραστάσεις ως κοινά τοπία φαντασίας.

Πιστεύουμε βαθιά στην επιτακτική σημασία της γλώσσας – στην ικανότητά της να εμπεριέχει την ομορφιά, την οργή, τη μνήμη και τη μεταμόρφωση. Σε στιγμές κρίσης, λαχταρούμε μια γλώσσα, που δεν προσπαθεί να δικαιολογήσει τον κόσμο αλλά τολμά να τον κάνει πιο ορατό, πιο διαπερατό, πιο ζωντανό.

Ονειρευόμαστε μια γλώσσα που δεν λειαίνει τις αντιθέσεις αλλά τις αφήνει να αναπνεύσουν -μια γλώσσα που αφήνει ανοίγματα, που μας επιτρέπουν να ακούσουμε, να συναισθανθούμε και να ξεκινήσουμε από την αρχή.

Στην έναρξη του Φεστιβάλ θα υποδεχτούμε το Logan February, με την ποιητική διάλεξη AThousandDaemons, που «διερευνά το ‘δάσος’ στην παράδοση των Γιορούμπα και άλλων δυτικοαφρικανικών λαών ως συμβολικό τόπο κοινωνικής εξορίας, μυθικών συναντήσεων και μεταμόρφωσης –μια ποιητική μελέτη του τερατώδους και του άναρχου, που αγκαλιάζει τον υλικό, κοινωνικό και πνευματικό κόσμο».

Στις 7 Ιουνίου, το ποιητικό αναλόγιο του Daniel Blanga Gubbay, με τίτλο ReadingtheSky, θα εστιάσει στις αποχρώσεις του ουρανού, κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τη μέρα στη νύχτα. Αντλώντας υλικό από αραβοεβραϊκές οικογενειακές ιστορίες και τη λογοτεχνία του φανταστικού, προβάλλει τον ουρανό σαν τόπο μνήμης, εκκεντρικότητας και σιωπηλής αντίστασης.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια. Στις 7 Ιουνίου η Tine Milz και ο Daniel Blanga Gubbay θα οργανώσουν ένα τρίωρο εργαστήριο γραφής, εστιασμένο στο σημείο της έναρξης, στη στιγμή που η γραφή ξεκινάει, χωρίς να ξέρει πού θα καταλήξει. Στις 8 Ιουνίου, ο χορογράφος Ali Chahrour, σ’ ένα εργαστήριο σωματικού θεάτρου, θα διερευνήσει την έννοια του πένθους μέσα από μια παρηγορητική ποιητική χορογραφία.

Για την καλλιτεχνική επιτροπή, το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους «γίνεται ένας τόπος για να προβάρουμε τις εκδοχές του μέλλοντος, να επιμείνουμε στα ερωτήματα, να εστιάσουμε στα προβλήματα και να γιορτάσουμε τις εναλλακτικές που προβάλει η τέχνη –μέσα από τις κατακερματισμένες, διστακτικές και λαμπερές μορφές της».

Το Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.