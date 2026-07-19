Θεσσαλονίκη: 63χρονη ανασύρθηκε νεκρή στην Αγία Τριάδα

Νεκρή ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/7) από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη μία 63χρονη γυναίκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την ανάσυρση 63χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Αλβανίας) χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε το θάνατό της.

Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».