Θεσσαλονίκη: 55χρονος είχε 68 σκυλιά στη μονοκατοικία του στη Θέρμη

Σε αυτοσχέδιο καταφύγιο ζώων είχε μετατρέψει τη μονοκατοικία του στη Θέρμη ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη.

Μετά από καταγγελίες, αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης πήγαν από κοινού, με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και κλιμακίου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Θεσσαλονίκης στο σπίτι και βρέθηκαν μπροστά σε μια απαράδεκτη εικόνα.

Παρουσία Πταισματοδίκη, διενεργήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 68 σκυλιά, ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη ποσότητα περιττωμάτων στον αύλειο χώρο. Επιπρόσθετα, η περίφραξη ήταν πρόχειρη και αυτοσχέδια, σε κάποια τμήματά της, ενώ ο χώρος εντός της οικίας ήταν ακάθαρτος με έντονη δυσοσμία, χωρίς να εξασφαλίζεται άνετο και υγιεινό περιβάλλον τόσο για τα ζώα όσο και για τον άνθρωπο.

Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, που ανέρχονται συνολικά σε 68.500 ευρώ.