Θεσσαλονίκη: 51χρονη κατήγγειλε την οικιακή βοηθό της για κλοπή 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών

Στη σύλληψη μιας 28χρονης αλλοδαπής προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελία κλοπής 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών από οικία στο Πανόραμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για γυναίκα, που απασχολούταν ως υπάλληλος καθαριότητας στο συγκεκριμένο χώρο και σύμφωνα με την καταγγελία αφαίρεσε 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας που βρισκόταν επιμελώς κρυμμένα στην οικία.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της συλληφθείσας, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, δεν εντοπίστηκε κάτι.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η 28χρονη, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.