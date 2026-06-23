Θεσσαλονίκη: 49χρονος έριξε κάτω μία 76χρονη και της άρπαξε την τσάντα

Ένας 49χρονος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (22/6) για ληστεία σε βάρος μιας 76χρονης σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας προσέγγισε την ηλικιωμένη και αφού την έσπρωξε βίαια με αποτέλεσμα την πτώση της στο οδόστρωμα, αφαίρεσε την τσάντα της που περιείχε χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες και άλλα έγγραφα.

Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν λίγο αργότερα τον 49χρονο άνδρα και τον συνέλαβαν.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ