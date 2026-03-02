Θεσσαλονίκη: 48ωρος αποκλεισμός την Παρασκευή στα δύο ρεύματα της Ανατολικής εσωτερικής Περιφερειακής οδού

Την Παρασκευή (06/03) στις 23:00, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος), όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα: