ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από απόψε στον Περιφερειακό λόγω Flyover

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων για 48 ώρες θα εφαρμοσθεί από σήμερα, Παρασκευή, το βράδυ στις 23:00 και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας) λόγω των εργασιών για το Flyover.

Αναλυτικότερα:

• Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα/Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω των οδών Πρασακάκη, Τζ. Κένεντυ και Ελαιώνων, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.

• Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω του κέντρου της πόλης.

• Συνίσταται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία- Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Το Σάββατο 27/06/2026, περίπου ώρα 05:00 θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της αερογέφυρας Πυλαίας-Πανοράματος μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά.

Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται εκτελώντας την παράκαμψη διαμέσου των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας, η οποία εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.

Ειδικότερα, παρακαλούνται οι κάτοικοι:

1. του Πανοράματος και της περιοχής του Ν.751, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους:

• από και προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών την οδό Θέρμης- Πανοράματος (Απ.Κουγιάμη).

• από και προς τα δυτικά της πόλης (Καβάλα/Κατερίνη) τις Λεωφ. Κομνηνών & Παπανικολάου.

2. της Πυλαίας, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις την παράκαμψη δια μέσω των οδών Βούλγαρη και Παπαναστασίου/Αλλατίνη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας.

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