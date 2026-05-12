Θεσσαλονίκη: 44χρονος απείλησε τους γονείς του με καραμπίνα

Συνελήφθη ένας 44χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε στους ηλικιωμένους γονείς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (11/5) στη Θέρμη, όταν ο 44χρονος, μετέβη στην οικία των γονέων του ηλικίας 73 και 67 ετών, και τους απείλησε, ασκώντας παράλληλα σωματική βία στον πατέρα του. Στη συνέχεια πήρε μία κυνηγετική καραμπίνα από αποθηκευτικό χώρο έξωθεν της οικίας και επιχείρησε να εισέλθει εντός, πλην όμως ακινητοποιήθηκε από τους παραπάνω αστυνομικούς, οι οποίοι προσέτρεξαν έπειτα από την ενεργοποίηση της εφαρμογής «PANIC BUTTON» από τον 73χρονο. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα, ο 44χρονος είχε απειλήσει τους γονείς του και προκαλέσει φθορές εντός της οικίας τους και σε τρία σταθμευμένα οχήματα έτερων ιδιοκτητών, ενώ έθεσε και φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο, πλησίον της οικίας, από την οποία προκλήθηκαν φθορές.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονταν εντός του πυροβόλου όπλου (οπλισμένη) και τα υπόλοιπα εντός του αυτοκινήτου του, ενώ διαπιστώθηκε ότι κατείχε παράνομα την κυνηγετική καραμπίνα καθώς η άδεια της είχε λήξει και δεν προέβη στην ανανέωση της.

Σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης για παράβαση των Νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας, περί όπλων, περί ναρκωτικών και για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.