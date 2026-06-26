Θεσσαλονίκη: 37χρονος και δύο ανήλικες επέβαιναν σε μηχανάκι και τερμάτισαν τις τροχονομικές παραβάσεις

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη τρία άτομα που επέβαιναν σε μηχανάκι και προκάλεσαν χαμό για να αποφύγουν τον έλεγχο.

Πρόκειται για έναν 37χρονο Αλγερινό, μία 17χρονη από την Αλβανία και μία 16χρονη Ελληνίδα, που επιβαίνοντας σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα δεν σταμάτησαν σε σήμα των αστυνομικών στην περιοχή της Μοναστηρίου και προσπάθησαν να αποφύγουν τον έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα και ενεργώντας συνεχείς τροχονομικές παραβάσεις.

Επιπλέον, μετά από έρευνα στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε σθεναρά. Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε αφαιρέσει τη δίκυκλη μοτοσικλέτα πριν τρεις ημέρες από το κέντρο της πόλης.

Σε διαφορετικές περιπτώσεις, συνελήφθη στην ανατολική Θεσσαλονίκη ένας 32χρονος ημεδαπός, που εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη ημέρα για άλλη τροχονομική παράβαση.

Για αντίστοιχο περιστατικό συνελήφθη κι ένας 39χρονος στην περιοχή των Αμπελοκήπων.