Θεσσαλονίκη: 287 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα σε λίγες ώρες

Στο πλαίσιο διενέργειας τροχονομικών ελέγχων από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες χθες (17/4) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (18/4), από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην περιοχή της τοπικής της αρμοδιότητας, βεβαιώθηκαν συνολικά (811) παραβάσεις.

Μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, οι κυριότερες είναι:

287 για υπερβολική ταχύτητα

259 για παράνομη στάθμευση

61 περί φορτηγών

13 για εκπομπή θορύβου και

10 για μέθη.

Επιπλέον, συνελήφθησαν τρία άτομα από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων στην περιοχή του Ευόσμου και ένα άτομο από αστυνομικούς του Α.Τ. Ωραιοκάστρου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.