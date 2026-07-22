Θεσσαλονίκη: 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας στο δάσος του Σέιχ Σου

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 4, με αποτέλεσμα να έχουν ενεργοποιηθεί αυξημένα μέτρα προστασίας και επιτήρησης. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Σέιχ Σου, τη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, το Δασόκτημα Πανοράματος, καθώς και τη δασική περιοχή της Θέρμης.

Πολλοί ήταν οι οδηγοί που αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή στην είσοδο του Σέιχ Σου, μετά την απόφαση για 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας μέσα στο δάσος.

Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει από τις 7.30 το πρωΐ τις προβλεπόμενες κορδέλες σε όλες τις εισόδους του Σέιχ Σου, στις δασικές εκτάσεις του Πανοράματος, της Θέρμης και του Ωραιοκάστρου, φράζοντας με τον τρόπο αυτό την είσοδο σε πεζούς και οχήματα.

Αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους και κατευθύνουν τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές.

Πολλοί είναι εκείνοι που δεν δυσανασχετούν δηλώνοντας ότι η προστασία του δάσους έχει μεγαλύτερη σημασία από την δική τους ταλαιπωρία. Παράλληλα, ένα σύνολο εθελοντών και δυνάμεων της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση για την απαγόρευση πρόσβασης για πεζούς και τροχοφόρα σε δασικές περιοχές και κτήματα

Σε πορτοκαλί συναγερμό και το Κιλκίς με απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές Λόφου, Ηρώων, Αναδασώσεων, Μεταλλικού Αγίου Γεωργίου, Δάσους, Χιλίων Δένδρων, Αλσύλλιο Αξιούπολης, Καταρρακτών Σκρα και Γαλάζιας Λίμνης.

Εικοσιτετράωρη απαγόρευση κυκλοφορίας βρίσκεται σε ισχυ και στα τρία πόδια της Χαλκιδικής:

τη Χερσόνησο Κασσάνδρας : «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου

: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου τη Χερσόνησο Σιθωνίας : Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά

: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά τον Δήμο Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατωνίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να εφαρμόζουν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Εφισταται η προσοχή στους αγρότες και σε όλους τους κατοίκους των συγεκριμένων περιοχών να προσέχουν και να μην προχωρούν σε υπαίθριες εργασίες, με μηχανήματα, τροχούς, ή ηλεκτροκόλληση.

Εθελοντές της Ειδικής Ομάδας Ειδικών Αποστολών περιπολούν στα δάση της Κεντρικής Μακεδονίας από το πρωί, καθώς τα υπολείμματα υλοτόμησης που βρίσκονται σε αυτά να αποτελούν ανοιχτή πληγή.