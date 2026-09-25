Θεσσαλονίκη: 19χρονος συνελήφθη με ακατέργαστη κάνναβη στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής

Στη σύλληψη ενός νεαρού άνδρα προχώρησαν πρωινές ώρες χθες (24/9), περιπολούντες αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 19χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, στην περιοχή της Πυλαίας, να κατέχει:

· Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (112,2) γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε επτά αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

· πέντε αυτοσχέδια τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη και

· Μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα τριμμάτων κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.