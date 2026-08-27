Θεσσαλονίκη: 17χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό στο ύψος του Λευκού Πύργου

Πτώση ενός 17χρονου στον Θερμαϊκό, στο ύψος του Λευκού Πύργου, σημειώθηκε χθες το βράδυ Τετάρτη (26/08) στη Θεσσαλονίκη , κινητοποιώντας τις Αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, στελέχη του έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 17χρονο να έχει ήδη εξέλθει στη στεριά έχοντας τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος», για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες.