Θεσσαλονίκη: 17χρονος χτύπησε 13χρονο μετά από λογομαχία κατά το σχολικό διάλειμμα-Στο νοσοκομείο το θύμα

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10), κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος σε σχολείο του Ασβεστοχωρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έγινε καταγγελία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου ημεδαπού, πράξη που έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες της 29-10-2026 σε διάρκεια σχολικού διαλείμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αρχικά οι δύο μαθητές λογομάχησαν, ενώ στη συνέχεια, ο 17χρονος φέρεται να χτύπησε στο στήθος και το πρόσωπο τον 13χρονο, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά του και να τραυματιστεί. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ΙΧ και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.