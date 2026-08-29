Τρεις συλλήψεις για παραβάσεις του ΚΟΚ – 25χρονος οδηγός δικύκλου φέρεται να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και να αγνόησε σήμα αστυνομικού

Συνολικά 168 παραβάσεις βεβαίωσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια ειδικής εξόρμησης στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης, από το βράδυ της Παρασκευής (28/8) έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (29/8).

Στο πλαίσιο των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 48 οχήματα, ενώ συνελήφθησαν τρία άτομα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Θεσσαλονίκη: 168 παραβάσεις και 48 ακινητοποιήσεις οχημάτων σε ελέγχους της Τροχαίας στη Θέρμη

Χαρακτηριστική, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν η περίπτωση ενός 25χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής να οδηγεί δίκυκλο στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο 25χρονος αγνόησε σήμα στάσης για έλεγχο που του έκανε ένστολος αστυνομικός και συνελήφθη.

Θεσσαλονίκη: 168 παραβάσεις και 48 ακινητοποιήσεις οχημάτων σε ελέγχους της Τροχαίας στη Θέρμη

Από τις 168 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, 26 αφορούσαν παραβίαση του ορίου ταχύτητας, 25 μη χρήση προστατευτικού κράνους, 17 στέρηση άδειας οδήγησης και 17 εκπομπές θορύβου. Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις για ερυθρό σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής.

Στους παραβάτες επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανάλογοι έλεγχοι θα συνεχιστούν.