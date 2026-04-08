Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε 17χρονο για βιασμό

Στη σύλληψη ενός 17χρονου αλλοδαπού σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικουςπροχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε καταγγελία 14χρονης, η οποία δήλωσε στις αστυνομικές αρχές ότι γνώρισε τον 17χρονο στην παραλία της Περαίας και τον φιλοξένησε στο σπίτι που μένει με τον πατριό της. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της 14χρονης, ο ανήλικος προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Ο 17χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι της ανήλικης από την αστυνομία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.