Θεσσαλονίκη: 12μελης ελληνική διασωστική αποστολή της ΕΠΟΜΕΑ στη Βενεζουέλα

Μια εξαιρετικά δύσκολη ανθρωπιστική αποστολή στη Βενεζουέλα αναλαμβάνει η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΜΕΑ), μέλη της οποίας αναχωρούν αύριο (27/6) για τη χώρα, προκειμένου να συνδράμουν με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε επιχειρήσεις διάσωσης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 3 ο Πρόεδρος της ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης, Μίλτος Μπενάκης, εξήγησε ότι η αποστολή θα επιχειρήσει μεταξύ άλλων με Σέρβους και Τούρκους διασώστες, στα σημεία τα οποία θα υποδειχθούν, με εξοπλισμό όπως drones με θερμικές κάμερες, αλλά και σκύλους έρευνας, προς αναζήτηση επιζώντων.

Σύμφωνα με τον κ. Μπενάκη, πρόκειται για μια ακριβή σε κόστος αποστολή, με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη η ανεύρεση χορηγιών τόσο με ιδιώτες, όσο και με το κράτος. Πρόκειται για μια αποστολή που απαρτίζεται από εθελοντές, με επαγγελματική κατάρτιση.