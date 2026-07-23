Θεσσαλονίκη: 120 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα ανέκοψαν τη φωτιά πριν επεκταθεί

Αν και η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί μεταξύ Ευκαρπίας και Δερβενίου τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι έρευνες για τα αίτιά της οδήγησαν στη σύλληψη ενός άνδρα 51 ετών, ο οποίος κατηγορείται για την πρόκλησή της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 120 πυροσβέστες με 33 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, επτά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν εθελοντές, πυροσβέστες από τη Μολδαβία και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Χάρη στην άμεση επέμβαση, η φωτιά οριοθετήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, χωρίς να απειληθούν κατοικίες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στάλθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών.

Με αφορμή το περιστατικό, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στη χώρα.

Για τον λόγο αυτό απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κινδύνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 188 (87,85%) αφορούσαν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ μόλις οι 26 (12,15%) σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.