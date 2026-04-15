Θεσσαλονίκη: 110 ανήλικοι ελέγχθηκαν σε Πυλαία και Χορτιάτη για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών δημιουργήθηκε από τις βραδινές ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 110 ανήλικοι, καθώς και πέντε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από την υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που μπορούν να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων από αυτούς. αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανηλικής παραβατικότητας, σημειώνεται.

Οι αρχές τονίζουν πως ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.