Θερμή υποδοχή στην Αθηνά Αηδονά κατά την επιστροφή της με φυσική παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με ευχές από το σύνολο των παρατάξεων πραγματοποιήθηκε η επιστροφή της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά με φυσική παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η κ. Αηδονά έχει εδώ και ημέρες επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά της, ωστόσο η σημερινή ήταν η πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχε. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι, ανεξαρτήτως παραταξιακής προέλευσης, της επιφύλαξαν μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή.

Εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κ. Αηδονά καλωσόρισε η πρόεδρός του, Βιβή Κουρτίδου, εκφράζοντας τη χαρά της για την επιστροφή της. Με ιδιαίτερα θερμά και ανθρώπινα λόγια αναφέρθηκε στην παρουσία της περιφερειάρχη, ενώ στάθηκε στο υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Την ικανοποίησή του για την επιστροφή της περιφερειάρχη και με φυσική παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης Χρήστος Παπαστεργίου, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα την είχε καλωσορίσει εξίσου θερμά και στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή» Γιάννης Μυλόπουλος, ο οποίος στάθηκε στον πολιτικό πολιτισμό και στο δημοκρατικό ήθος της κ. Αηδονά. Εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης» την περιφερειάρχη καλωσόρισε ο Γιώργος Χαβατζάς.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας», ανέφερε από την πλευρά της η κ. Αηδονά, σημειώνοντας ότι παρακολουθούσε καθημερινά τη λειτουργία της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή όλων των παρατάξεων.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους για την εξαιρετική στάση που τήρησαν. Το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφερειακή Επιτροπή και όλα τα όργανα λειτούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι προς όφελος όλων μας. Αυτό δείχνει ότι είμαστε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά.