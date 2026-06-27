Θερινή δημιουργική απασχόληση για 1.100 παιδιά του Δήμου Καλαμαριάς

Ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι, μάθηση, δημιουργία και χαμόγελα ξεκινά για 1.100 παιδιά της Καλαμαριάς, καθώς ο δήμος είναι πανέτοιμος να υποδεχθεί τους μικρούς του δημότες στο πρόγραμμα της Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης, έναν θεσμό που στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες της πόλης και προσφέρει στα παιδιά ασφαλές, ποιοτικό και δημιουργικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε τρία Δημοτικά Σχολεία και τρία Νηπιαγωγεία της Καλαμαριάς, τα οποία έχουν προετοιμαστεί πλήρως για να υποδεχθούν τους μικρούς συμμετέχοντες.

Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει μεριμνήσει για τον εξοπλισμό όλων των σχολικών μονάδων με γραφική ύλη, φαρμακευτικό υλικό, αθλητικό εξοπλισμό και εποπτικά μέσα, εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες λειτουργίας.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει την Τετάρτη 1 Ιουλίου, ενώ ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις δομές της Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης. Στο πεντάωρο σεμινάριο παρουσιάστηκε αναλυτικά ο σχεδιασμός του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες και οι δράσεις που θα υλοποιηθούν σε κάθε σχολική μονάδα, ενώ δόθηκαν πρακτικές κατευθύνσεις για την καθημερινή λειτουργία των δομών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός συντονισμός των εκπαιδευτικών, με ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, ώστε το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με ενιαία φιλοσοφία και υψηλή παιδαγωγική ποιότητα.

Σημαντική καινοτομία της φετινής χρονιάς αποτελεί η δημιουργία, για πρώτη φορά, ειδικού Εγχειριδίου Δραστηριοτήτων, το οποίο σχεδιάστηκε από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Καλαμαριάς αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράμματος. Το εγχειρίδιο συγκεντρώνει εκπαιδευτικές και δημιουργικές προτάσεις, οργανωμένα σχέδια δράσης και πρακτικές οδηγίες, αποτελώντας ένα σύγχρονο εργαλείο που θα υποστηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών και θα εμπλουτίσει την καθημερινή εμπειρία των παιδιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι μικροί συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από θεματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, παραδοσιακά παιχνίδια, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων, καθώς και βιωματικές παρουσιάσεις από φορείς, συλλόγους και ομάδες της πόλης. Επιπλέον, κάθε σχολική μονάδα θα υλοποιήσει το δικό της ξεχωριστό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, ώστε κάθε εβδομάδα να προσφέρει νέες εμπειρίες, ερεθίσματα και ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασης.