ΘΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Τα προγράμματα για τα παιδιά στους δήμους της Θεσσαλονίκης

της Βαρβάρας Ζούκα

Τα σχολεία έκλεισαν, τα τετράδια μπήκαν στην άκρη και οι καλοκαιρινές διακοπές άρχισαν. Για τα παιδιά, το καλοκαίρι σημαίνει παιχνίδι, φίλους, θάλασσα και ελευθερία. Για τους γονείς, όμως, ιδίως για όσους εργάζονται, η θερινή περίοδος συνοδεύεται κάθε χρόνο από ένα πρακτικό και πιεστικό ερώτημα: ποιος θα αναλάβει τη φύλαξη των παιδιών και πώς θα καλυφθεί δημιουργικά και με ασφάλεια ο χρόνος τους μέχρι την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες.

Σε αυτό το κενό έρχονται να απαντήσουν και φέτος οι δήμοι της Θεσσαλονίκης, που υλοποιούν προγράμματα θερινής δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Πρόκειται για δράσεις που δεν περιορίζονται στη φύλαξη των παιδιών, αλλά επιδιώκουν να προσφέρουν ένα οργανωμένο περιβάλλον κοινωνικοποίησης, δημιουργίας και έκφρασης.

Από το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, τη μουσική και τη ρομποτική μέχρι τις αθλοπαιδιές, την εκμάθηση κολύμβησης και τις καθημερινές αποδράσεις στη θάλασσα, τα δημοτικά προγράμματα διαμορφώνουν ένα διαφορετικό καλοκαιρινό ημερολόγιο για χιλιάδες παιδιά και ταυτόχρονα προσφέρουν ουσιαστική ανάσα στις οικογένειες.

Δήμος Θεσσαλονίκης: Δημιουργική απασχόληση μέχρι τις 28 Αυγούστου

Ο δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί και φέτος καλοκαίρι πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης μαθητών, το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε παιδιά που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δήμου.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από την Τετάρτη 1 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε σχολικές μονάδες που καλύπτουν όλες τις δημοτικές κοινότητες όπως και τη δημοτική ενότητα Τριανδρίας.

Στόχος είναι η δημιουργική απασχόληση παιδιών εργαζόμενων γονέων, πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ. Τα παιδιά συμμετέχουν σε παιδαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια, αθλητικές δράσεις, χορό, θεατρικό παιχνίδι και εικαστικά εργαστήρια, με τη συνδρομή παιδαγωγών, γυμναστών και εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 16:00 στις ακόλουθες σχολικές μονάδες:

– Στο 41ο Δημοτικό Σχολείο (Ικτίνου 5, Α΄ Κοινότητα)

– Στο 66ο Δημοτικό Σχολείο (Ν. Καπάτου 8 και Γαλανάκη, Β΄ Κοινότητα)

– Στο 45ο Δημοτικό Σχολείο (Ολυμπιάδος 94, Γ΄ Κοινότητα)

– Στο 24ο Δημοτικό Σχολείο (Τυδέως 26, Δ΄ Κοινότητα)

– Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο (Βαλαγιάννη 1, Ε΄ Κοινότητα)

– Στο 87ο Δημοτικό Σχολείο (25ης Μαρτίου 1, Ε΄ Κοινότητα)

– Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας (Αθ. Διάκου 15, Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)

– Στο 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Μαζαράκη 1, Β΄ Κοινότητα)

Δήμος Καλαμαριάς: Δημιουργικές δραστηριότητες έως τις 31 Αυγούστου

Από την Τετάρτη 1 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα διαρκέσει το πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης του δήμου Καλαμαριάς, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού.

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί καθημερινά από τις 07:30 έως τις 16:00, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη φύλαξη, αλλά και στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων, οι μικροί συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες, να συνεργαστούν, να εκφραστούν και να κοινωνικοποιηθούν.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, χορός, γυμναστική, μουσική, εργαστήρια χειροτεχνίας και κατασκευών, ρομποτική, σκάκι, σεμινάρια πρώτων βοηθειών και ασφάλειας, καθώς και δράσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους.

Οι δραστηριότητες φιλοξενούνται σε τρία δημοτικά σχολεία και τρία νηπιαγωγεία της Καλαμαριάς, ώστε να εξυπηρετούνται οικογένειες από διαφορετικές περιοχές του δήμου. Ειδικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα σχολεία:

– Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (Αλ. Παπάγου και Μητρ. Καλλίδου)

– Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (Βρυούλων και Γ. Γεννηματά)

– Το 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (Αν. Θράκης 10 και Καισαρείας)

– Το 9ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς (Αλ. Παπάγου και Μητρ. Καλλίδου)

– Το 2ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς (Κ. Καραμανλή 7Β και Βουλγαροκτόνου)

– Το 13ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς (Αν. Θράκης 10 και Καισαρείας).

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: «Παιδί και θάλασσα» και αθλοπαιδιές έως τις 31 Ιουλίου

Με επίκεντρο τη θάλασσα, την άθληση και τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών, ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υλοποιεί το πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα – Αθλοπαιδιές 2026».

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε δύο περιόδους των δύο εβδομάδων. Η πρώτη περίοδος διαρκεί από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου, ενώ η δεύτερη από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου.

Οι δράσεις υλοποιούνται από έμπειρους πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να συνδυάσουν την επαφή με τη θάλασσα με την άθληση, το παιχνίδι και την ομαδική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που κινείται στη λογική της ψυχαγωγίας μέσα από την κίνηση, αλλά και της ασφαλούς συμμετοχής των παιδιών σε οργανωμένες καλοκαιρινές δραστηριότητες.

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Αθλοπαιδιές και κολύμβηση έως τα τέλη Ιουλίου

Στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου το καλοκαιρινό πρόγραμμα έχει αθλητικό χαρακτήρα, με δύο βασικούς άξονες: τις καλοκαιρινές αθλοπαιδιές και την εκμάθηση κολύμβησης.

Οι καλοκαιρινές αθλοπαιδιές απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών και ολοκληρώνονται στις 24 Ιουλίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε έξι εβδομαδιαίες περιόδους, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο 08:00 έως 14:00, στα ακόλουθα σημεία:

– Για τη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου : Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσμου (ΔΑΚ) «ΒΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ» (Γοργοποτάμου 3 και Εθν. Αντίστασης)

– Για τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού: Κλειστό Γυμναστήριο 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Ελευθερίου Κορδελιού (25ης Μαρτίου 2, Ελευθέριο Κορδελιό).

Παράλληλα, το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης απευθύνεται σε παιδιά 7 έως 12 ετών και διαρκεί έως τις 17 Ιουλίου, με καθημερινή λειτουργία από τις 08:15 έως τις 13:00.

Για την κολύμβηση προβλέπονται σημεία μετακίνησης με λεωφορεία από τις δύο δημοτικές ενότητες ως εξής:

– Για τη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου: ΔΑΚ Ευόσμου (Γοργοποτάμου 3 και Εθν. Αντιστάσεως/στάση επί της Εθν. Αντίστασης), στάση επί της Καραολή και Δημητρίου 143), Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου (Μ. Αλεξάνδρου 57).

– Για τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού: Πλατεία Αγίου Γεωργίου (Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, επί της Κωνσταντίνου Καραμανλή στη στάση του λεωφορείου), Πλατεία Παύλου Μελά – Άγαλμα (Σκρα και Ανδρέα Παπανδρέου).

Δήμος Νεάπολης – Συκεών: Θερινά σχολεία και αποδράσεις στη θάλασσα

Στον δήμο Νεάπολης – Συκεών το καλοκαιρινό πρόγραμμα για τα παιδιά αναπτύσσεται σε δύο άξονες, εκ των οποίων ο πρώτος αφορά τη δημιουργική απασχόληση σε θερινά σχολεία και ο δεύτερος καθημερινές αποδράσεις στη θάλασσα.

Το πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης υλοποιείται έως τις 31 Ιουλίου και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Τα θερινά σχολεία λειτουργούν καθημερινά από τις 07:30 το πρωί έως τις 16:30 το απόγευμα, καλύπτοντας ένα διευρυμένο ωράριο για τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, με στόχο την ποιοτική και δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι δράσεις φιλοξενούνται στις ακόλουθες σχολικές μονάδες:

– Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Συκεών και Αγίου Παύλου: Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών (Οδ. Φωκά 17 – Ναούσης, Συκιές)

– Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης: Στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης (Φρ. Ρούσβελτ, Στρεμπενιώτη, Νεάπολη)

– Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων: Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων (Τριών Ιεραρχών 5, Πεύκα).

Παράλληλα, ο δήμος υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα», το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών να συμμετέχουν σε καθημερινές καλοκαιρινές αποδράσεις στη Χαλκιδική. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται έως τις 13 Ιουλίου.

Τα παιδιά αναχωρούν καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου, στις 8.00 το πρωί με λεωφορεία για την παραλία των Μυκονιάτικων Χαλκιδικής και επιστρέφουν στη 1:30 μετά το μεσημέρι. Συνοδεύονται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση, ώστε η επαφή με τη θάλασσα να γίνεται με ασφάλεια και οργανωμένο τρόπο.

Με τον συνδυασμό των δύο δράσεων, ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών προσφέρει στα παιδιά ένα καλοκαίρι με παιχνίδι, δημιουργία, άθληση και θάλασσα, ενώ παράλληλα στηρίζει τις οικογένειες που παραμένουν στην πόλη κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Δήμος Παύλου Μελά: Καλοκαιρινό σχολείο μέχρι τις 31 Ιουλίου

Στον δήμο Παύλου Μελά το καλοκαιρινό σχολείο θα διαρκέσει από τις 29 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, ενώ τα τμήματα θα λειτουργούν καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους: η πρώτη από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου και η δεύτερη από τις 16 έως τις 31 Ιουλίου. Θα υλοποιηθεί και στις τρεις δημοτικές ενότητες του δήμου, στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και περιλαμβάνει εικαστικά, μουσική, θέατρο, χορό και γυμναστική. Στόχος του είναι η ποιοτική, δημιουργική και ευχάριστη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, το πρόγραμμα λειτουργεί υποστηρικτικά για τις οικογένειες, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες, να καλλιεργούν τις δεξιότητές τους, να αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και να δημιουργούν νέες φιλίες μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Δήμος Ωραιοκάστρου: Δημιουργική απασχόληση και «Παιδί και θάλασσα» για ένα δημιουργικό καλοκαίρι

Με δύο προγράμματα, το θερινό σχολείο και το «Παιδί και θάλασσα», ο Δήμος Ωραιοκάστρου προσφέρει και φέτος στα παιδιά ένα καλοκαίρι γεμάτο δημιουργία, παιχνίδι, άθληση και επαφή με τη φύση, στηρίζοντας παράλληλα τις οικογένειες της περιοχής.

Το πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και θα λειτουργήσει σε έναν ενιαίο κύκλο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2026. Οι δράσεις φιλοξενούνται σε σχολικές δομές των τριών δημοτικών ενοτήτων του δήμου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, στο Δημοτικό Σχολείο Λητής και στο Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου, με καθημερινό ωράριο από τις 07:00 έως τις 16:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική προπαιδεία, θεατρικό παιχνίδι, χορό, τραγούδι, εικαστικές δραστηριότητες, γυμναστική και ζωγραφική, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τις εκφραστικές τους δεξιότητες μέσα σε ένα οργανωμένο και ασφαλές περιβάλλον.

Παράλληλα, ο Δήμος Ωραιοκάστρου υλοποιεί και το πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 έως 14 ετών και πραγματοποιείται δωρεάν από τις 29 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους, από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου και από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου, με καθημερινές μετακινήσεις σε παραλίες του Σταυρού Χαλκιδικής.

Με τον συνδυασμό των δύο δράσεων, ο δήμος δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, είτε μέσα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες είτε μέσα από την οργανωμένη επαφή με τη θάλασσα, το παιχνίδι και την άσκηση.

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Summer Camp για 15η χρονιά έως τις 31 Ιουλίου

Για 15η χρονιά ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη συνεχίζει τη λειτουργία του Πολιτιστικού και Αθλητικού Summer Camp, ενός θεσμού που έχει συνδεθεί με τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και τη στήριξη των οικογενειών κατά τους θερινούς μήνες.

Το Summer Camp 2026 απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών και πραγματοποιείται σε επτά διαδοχικές εβδομαδιαίες περιόδους, από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου, σε Πυλαία, Πανόραμα και Ασβεστοχώρι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδικά και ατομικά αθλήματα, θεατρικό παιχνίδι, χορό, εικαστικά εργαστήρια, προβολές παιδικών ταινιών, δραστηριότητες στο δημοτικό κολυμβητήριο, καθώς και θεματικές εβδομάδες με ειδικά διαμορφωμένες δράσεις και παιχνίδια περιπέτειας.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει το παιδικό Survivor, με δοκιμασίες συνεργασίας, κινητικότητας και στρατηγικής, που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παιχνίδια δράσης, ομαδικότητας και φαντασίας.

Οι δράσεις φιλοξενούνται στο ΔΑΚ Πυλαίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο ΧΑΝΘ στο Ασβεστοχώρι και, ειδικά για τη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος, στο Γυμνάσιο Πανοράματος, λόγω των τεχνικών εργασιών και της ανακατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 15:00, με δυνατότητα έναρξης από τις 07:00 στη δομή του Ασβεστοχωρίου.

Δήμος Θέρμης: Δημιουργική απασχόληση και καθημερινές εξορμήσεις στη θάλασσα

Με δύο παράλληλα προγράμματα, ένα δημιουργικής απασχόλησης και ένα ημερήσιων εξορμήσεων στη θάλασσα, ο Δήμος Θέρμης καλύπτει και φέτος ένα μεγάλο μέρος της θερινής περιόδου για εκατοντάδες παιδιά και τις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και υλοποιείται σε έξι σημεία του δήμου. Στις δημοτικές κοινότητες Βασιλικών, Τριλόφου, Νέας Ραιδεστού, Τριαδίου και Νέου Ρυσίου θα διαρκέσει από τις 22 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ στη Θέρμη θα συνεχιστεί έως και τις 21 Αυγούστου, δίνοντας τη δυνατότητα να καλυφθεί σχεδόν ολόκληρο το καλοκαίρι. Μάλιστα, κατά τον Αύγουστο προβλέπεται η φιλοξενία στη δομή της Θέρμης και παιδιών από τις υπόλοιπες περιοχές του δήμου.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο 07:30 έως 15:30, στις ακόλουθες σχολικές εγκαταστάσεις:

– Θέρμη: Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (Μανδρίτσα 2)

– Βασιλικά: Στο κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών

– Τρίλογος: Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου (θέση Βλάχος)

– Νέα Ραιδεστός: Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ραιδεστού (25ης Μαρτίου 9)

– Τριάδι: Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης – Τριαδίου (Έλλης Λαμπέτη 8, Τριάδι)

– Νέο Ρύσιο: Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ρυσίου (τέρμα 25ης Μαρτίου, Ρύσιο)

Παράλληλα, ο Δήμος Θέρμης διοργανώνει και φέτος το πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 έως 14 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 6 έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 ημερήσιες εξορμήσεις σε παραλία της Χαλκιδικής, κατανεμημένες σε τέσσερις εβδομαδιαίες περιόδους.

Τα παιδιά μετακινούνται καθημερινά με λεωφορεία και συνοδεύονται από έμπειρους γυμναστές και ιατρό, συμμετέχοντας σε ομαδικά παιχνίδια, δραστηριότητες αναψυχής και δράσεις εξοικείωσης με το νερό. Στόχος είναι, μέσα από την οργανωμένη επαφή με τη θάλασσα, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες κολύμβησης και να απολαύσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι, άθληση και δημιουργικές εμπειρίες.

Δήμος Θερμαϊκού: Θερινά τμήματα ΚΔΑΠ για παιδιά 5 έως 12 ετών

Στον Δήμο Θερμαϊκού, η θερινή δημιουργική απασχόληση υλοποιείται μέσα από τα θερινά τμήματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών.

Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν σε τρεις περιοχές του δήμου: στην Περαία, στην Επανομή και στη Νέα Μηχανιώνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να εξυπηρετηθούν κοντά στον τόπο κατοικίας τους:

– ΚΔΑΠ Περαίας “Θαλασσοπούλια” (Ανθέων 24-26)

– ΚΔΑΠ Επανομής (Αγ. Θεοδώρου 4 και Αγ. Σπυρίδωνος)

– ΚΔΑΠ Ν. Μηχανιώνας (Κυζίκου 8, 1ο Γ.Ε.Λ. Ν. Μηχανιώνας).