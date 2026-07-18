Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά αυτήν την Κυριακή τα καταστήματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις, με την αγορά να προσφέρει για τους πελάτες σε μια ευρεία προϊόντων. Ο εμπορικός κόσμος εκφράζει την αισιοδοξία του για την τρέχουσα περίοδο, προσδοκώντας ότι οι μειωμένες τιμές θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αύξηση της αγοραστικής κίνησης και την ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Η εκπτωτική περίοδος ολοκληρωθεί να ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο των διαθέσιμων επιλογών για το κοινό, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή αύριο, 19 Ιουλίου . Για τη συγκεκριμένη ημέρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει το ωράριο λειτουργίας να διαμορφωθεί από τις 11:00 έως τις 18:00.