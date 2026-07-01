Θερινές εκπτώσεις 2026: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου – Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα στις 19 Ιουλίου

Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει εμπόρους και καταναλωτές για το πλαίσιο λειτουργίας της εκπτωτικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις σχετικά με την αναγραφή των τιμών και των εκπτώσεων.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία αυτό είχε διατεθεί κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης, στις 13 Ιουλίου.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους, όπως με ποσοστό έκπτωσης (π.χ. «20% έκπτωση»), με συγκεκριμένο ποσό (π.χ. «10 ευρώ έκπτωση») ή με παράλληλη αναγραφή της νέας και της προηγούμενης τιμής (π.χ. «τώρα 50 ευρώ – πριν 100 ευρώ»), σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, καθώς και για περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών, όπου ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται εκείνη που ίσχυε πριν από την πρώτη μείωση.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τις επιχειρήσεις να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων, υπενθυμίζεται ότι μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου 2026.

Το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία πλαίσιο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει για τα εμπορικά καταστήματα της πόλης ωράριο από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.