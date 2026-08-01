Θέουτα: Επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο 48.200 μετανάστες – Πυρά Σάντεθ κατά διακινητών

Εξομαλύνεται σταδιακά η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας μετά από τη μαζική παράνομη είσοδο τουλάχιστον 50.000 μεταναστών από το Μαρόκο, με τις Αρχές να ανακοινώνουν αργά την Παρασκευή ότι οι περισσότεροι από όσους πέρασαν τα σύνορα επιστρέφουν οικειοθελώς στην πατρίδα τους.

Εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι από την ισπανική πλευρά των συνόρων, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα θύματα από την μαροκινή πλευρά.

Ορισμένοι εκ των νεκρών πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ισπανικά εδάφη και άλλοι ποδοπατήθηκαν.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας είπε πως 48.200 μετανάστες είχαν επιστρέψει μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής στο Μαρόκο.

«Δεν είναι όλα καλά εδώ, ούτε έχει πλάκα. Εννοώ ότι άνθρωποι πεθαίνουν εδώ. Σας εκλιπαρώ, σας παρακαλώ, αν δεν έχετε έρθει ακόμη, μην έρθετε. Μην το κάνετε» δήλωσε στο Reuters ένας μετανάστης που ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη Θέουτα οικειοθελώς.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατηγόρησε τους διακινητές για την κρίση, κάνοντας μάλιστα λόγο για «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας» της χώρας του.

Μετανάστες περνούν τα σύνορα από το Μαρόκο στην Ισπανία AP

Διχασμός στην Ευρώπη

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες ήταν δραματικές: μαροκινές δυνάμεις απωθούσαν με κλομπ και δακρυγόνα χιλιάδες ανθρώπους για να μην περάσουν τα σύνορα με την Ισπανία ενώ στη Θέουτα, οι κάτοικοι έκαναν λόγο για πρωτοφανείς εικόνες.

Οι μετανάστες είχαν πλημμυρίσει δρόμους και πλατείες, αναζητώντας φαγητό και νερό.

Η μαζική είσοδος μεταναστών στη Θέουτα σήμανε συναγερμό στην Ευρώπη, με αρκετούς ηγέτες της Ε.Ε. να καλούν την Ισπανία να αντιμετωπίσει άμεσα την κατάσταση.

Η Ιταλία ανακοίνωσε μάλιστα την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης Σένγκεν για τις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία, προκαλώντας έντονη την έντονη ενόχληση της Μαδρίτης.